BM: "Irak protestolarındaki baskı ve şiddet kaygı verici"

14.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:09

Erbil-(İHA)-Birleşmiş Milletler (BM) Irak hükümetinden 3. ayına giren hükümet karşıtı protestocular hakkında uygulanan şiddet olaylarıyla ilgili derhal soruşturma yapılmasını istedi.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayından bu yana süren hükümet karşıtı protestocuların maruz kaldığı şiddet, baskı ve keyfi tutuklamaları endişeyle izlediğini belirtti. Bazı silahlı grupların protestocuları hedef almasının kaygı verici olduğunu kaydeden açıklama, Irak hükümetinden yaşanan şiddet olayları ve tutuklamalara ilişkin soruşturma yapmaya çağırdı.



Irak'ta Ekim ayında başlayan ve 500'ten fazla kişinin ölümüne, 20 bini aşkın kişinin yaralanmasına neden olan hükümet karşıtı protesto gösterileri sonrası Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA