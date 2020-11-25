BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert: "Irak'ta ekonominin gidişatı endişe verici"
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BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert: "Irak'ta ekonominin gidişatı endişe verici"

25.11.2020 00:19 | Son Güncelleme: 25.11.2020 00:22
BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak'taki ekonomik durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak'taki ekonomik durumun endişe verici olduğunu belirtti.

BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Plasschaert, "Irak ekonomisindeki yüzde 10'luk küçülme sonrası gidişat endişe verici." dedi.

Irak'ta ekonominin düzelmesi için reform beklediklerini kaydeden Plasschaert, ekonomik sorunların aşılmasına yönelik hükümet, parlamento ve siyasi taraflar arasında yapılacak bir anlaşmanın etkili ve önemli olacağını vurguladı.

Plasscheart ayrıca Irak'ta siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, bitmeyen güvenlik sorunları ve sağlık altyapısındaki eksikliklerin hükümetin görevini yapmasını engellediğini ifade etti.

Ekonomik sorunların yaşandığı Irak'ta hükümet iki aydır geciken memur maaşlarının ödenmesi amacıyla 12 Kasım'da Meclise bir borçlanma yasası sunmuştu. Mali Açık ve Borçlanma Yasası, Mecliste Kürt milletvekillerinin boykotuna karşı Şii ve Sünni vekillerin oylarıyla kabul edilmişti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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