BM Irak Özel Temsilcisi, İran lideri Hamaney'in Danışmanı ile "Irak seçimlerini" görüştü
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BM Irak Özel Temsilcisi, İran lideri Hamaney'in Danışmanı ile "Irak seçimlerini" görüştü

31.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:08
BM Irak Özel Temsilcisi, İran lideri Hamaney'in Danışmanı ile

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile Tahran'da bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile Tahran'da bir araya geldi.

Velayeti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Irak'taki gelişmeler ve yıl sonuna doğru yapılacak seçimler ele alındı.

Yabancı ülkelerin Irak'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini kaydeden Velayeti, "Irak halkı ve hükümeti, kendi kaderlerini tayin etme konusunda belirleyici role sahiptir." ifadelerini kullandı.

Velayeti ayrıca Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele verdiğini iddia ederek, ABD'nin onları öldürmesinin yanlış bir adım ve "terör" olduğunu savundu.

BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Plasschaert da Irak'ta özgür seçimlerin yapılmasının önemine dikkati çekti.

Irak'ın birlik ve bütünlüğünün korunmasının önemine işaret eden Plasschaert, "Irak'ın durumu geçmişe göre daha iyi. Irak, ekonomik, kültürel ve tarihi açıdan iyi bir potansiyele sahip. Bu potansiyelden yararlanmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ta hükümet erken seçimlerin 10 Ekim'de yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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