BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği "darbeci Hafter'in hukuksuzluğuna" sessiz
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği "darbeci Hafter'in hukuksuzluğuna" sessiz

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesine sessiz kaldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
28.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:34

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesine sessiz kaldı.

OHCHR Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yöntemiyle düzenlen basın toplantısında, ülkenin doğusunda göçmen ve mültecilere ilişkin endişelerini dile getirdi.

Laurence, "Libya'nın uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek" bu yıl içinde 1400 göçmen ve mülteciyi sınır dışı etmesinden kaygı duyduklarını söyledi.

Sözcü, ülkenin doğusunu kontrol eden darbeci Hafter'in ismini ise zikretmedi.

AA muhabirinin, Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan anlaşmanın hükmünü yitirdiğini açıklamasının, "ülkedeki insan hakları üzerinde nasıl bir etki yapacağı" sorusuna ise Laurence, "Bu soruyu cevaplayacak pozisyonda değilim ama Libya'da herkesin hakları korunmalı." yanıtını verdi.

Laurence, söz konusu soruya New York'taki BM Genel Merkezi'nin cevap vermesi gerektiğini ileri sürdü.

Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Hafter, dün akşam yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" ve kendisine bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusunun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü. Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

Saldırılarını sürdürüyor

Halife Hafter'e bağlı milislerin ramazanın ilk gününde başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti.

BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara, 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu. UMH öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyursa da dakikalar içinde Trablus'a roketlerle saldırmıştı.

Libya'da ilk Kovid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri, Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı. Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.

Hafter milisleri, cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgelerine roket ve top atışı yapmış, bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra hastaneler de hedef olmuştu.

UMH güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini, hedef gözetmeksizin bombardımana tutmuştu. Hükümet güçleri, bunları engellemek için operasyon başlattıklarını duyurmuş ve başkentin güneyindeki cephelerde çatışmalar gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

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