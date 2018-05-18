BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden İsrail'e Sert Tepki
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, İsrail'in Filistinlilere yaptığı katliama yönelik uluslararası bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, İsrail'in Filistinlilere yaptığı katliama yönelik uluslararası bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu.
Author: euronews-tr
Tags: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İsrail İsrail-Filistin Barış Süreci Filistin Posted: 18 mei 2018
Kaynak: Euronews.com