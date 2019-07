BM insan hakları uzmanlarından İsrail'e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail'i, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 70 konutu yıktığı gerekçesiyle kınadı ve Tel Aviv yönetimine yıkımları durdurma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM insan hakları uzmanları Leilani Farha ve Michael Link, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur Baher Mahallesi'nde Filistinlilere ait 70 konuttan oluşan 10 binayı yıkmasını kınadı ve Tel Aviv yönetimine yıkım faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

BM uzmanlarının konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtilen açıklamada, "İsrail Mahkemeleri tarafından Filistinli konut sakinlerinin yıkım kararına karşı dilekçelerinin reddedilmesinin peşi sıra binaların yıkılmış olmasından derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, apartmanların yıkılmasının, Batı Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki bir çok Filistinli'nin karşı karşıya kaldığı zorlayıcı ortamı ağırlaştırdığı kaydedilirken, uluslararası toplumun, İsrail'in Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da ev inşa etmek isteyen Filistinlilere çok düşük düzeyde verdiği konut inşaatı ruhsatı oranları hakkında birçok defa eleştiride bulunduğu hatırlatıldı.

Sur Baher'deki binaların yıkılmasının, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da meydana gelen daha büyük yıkımların bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, BM uzmanlarının ellerindeki verilere göre, İsrail makamlarının bugüne kadar Doğu Kudüs'teki 63 konut birimini yıktığı, geçen sene ise aynı dönemde 37 konut biriminin yıkılmış olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da konut inşası için adil ve eşitlikçi planlama politikaları olması gerektiğinin altını çizilirken, Sur Baher'deki ev yıkımlarının, Filistinlilerin zorla tahliyesi ve İsrail'in "Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Diğer İnsan Hakları Sözleşmesi"nin 11. maddesini ihlal etmesi olarak değerlendirildi.

İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA