BM İnsan Hakları Temsilcisinden İsrail'e Sert Gazze Eleştirisi: Tamamen Orantısız

Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları temsilcisi, İsrail'in, Filistinlilerin Gazze sınırındaki protestolarına karşı "tamamen oranıtısız güç" kullandığını söyleyerek sert şekilde eleştirdi.

Geçen hafta Nakba (Büyük Felaket) adıyla andıkları, 1948'deki büyük sürgünün 70. yıldönümü dolayısıyla mültecilerin geri dönüş hakkını savunarak topraklarına sembolik "Büyük Geri Dönüş" yürüyüşü yapan onbinlerce Filistinlinin üzerine İsrail askerleri tarafından açılan ateşle sadece o gün 60 Filistinli ölmüş, binlercesi yaralanmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Cenevre'deki bir toplantıda, Gazzelilerin fiilen "zehirli bir varoşa hapsedildiklerini", İsrail işgalinin son bulması gerektiğini söyledi.

İsrail yetkilileri ise şu ana kadar yaptıkları açıklamalarda Gazzelilerin yaşamını militan islamcı siyasi liderlerin tehlikeye attığını söylediler.

BM toplantısında konuyla ilgili bağımsız bir soruşturma çağrısı önerisi değerlendiriliyor.

'Büyük Geri Dönüş' yürüyüşleri

Pazartesi günü sınırda açılan ateş, 2014 yılında İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü bombardımandan bu yana en büyük can kaybının yaşandığı olay oldu.

15 Mayıs 1948'de başlayan Filistinlilerin kitlesel olarak topraklarından sürülüşünü İsrail devletinin kuruluşu izlemişti.

Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını reddedegelen İsrail hükümeti, eleştiriler karşısında, "teröristlerin topraklarına sızmak ve saldırılar yapmak için göstericilerin arkasına saklandıklarını" iddia ediyor.

Bir İsrail askeri taşla 'hafif' yaralanmış





BM İnsan Hakları temsilcisi el Hüseyin Gazze konulu olağanüstü oturumda "iki tarafın can kayıpları arasındaki uçurum İsrail tarafından tamamen orantısız güç kullanıldığına işaret ediyor" diye konuştu.

Pazartesi günü protesto yapanlardan 43'ünün olay yerinde 17'sinin diğer noktalarda öldüğünü, buna karşılık bir tane İsrail askerinin taşla 'hafif' yaralandığını söyleyen el Hüseyin, "İsrail askerlerinin can kaybını asgari düzeyde tutmaya çaba harcadığı konusunda pek bir kanıt görünmediğini" kaydetti.

BM temsilcisi İsrail'in fiillerinin bu durumda "kasten öldürme" kategorisine girebileceğini ve işgal altındaki bölgelerde yaşayan sivillerin korunmasını hedefleyen uluslararası hukuk metni olan Dördüncü Cenevre Konvansiyonu'nun ağır şekilde ihlali anlamına gelebileceğini söyledi.

'Uluslararası bağımsız soruşturma açılmalı'

El Hüseyin konuşmasında bu nedenlerle uluslararası bağımsız ve tarafsız bir soruşturma açılmasını desteklediğini söyledi ve "ihlallerden sorumlu olanlar, eninde sonunda bunun hesabını vermeli" diye konuştu.

Toplantıya katılan İsrail elçisi Aviva Raz Shechter ise suçlamaları reddederek İsrail'in sivillere zarar vermemek için mümkün olan herşeyi yaptığını tekrarladı.

Elçi, BM İnsan Hakları Konseyi'ni "İsrail karşıtı takıntının en berbat biçimine geri dönmek" ile suçladı.