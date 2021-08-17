BM, insan hakları konusunda çalışmış binlerce Afgan'ın güvenliğinden endişe duyuyor
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BM, insan hakları konusunda çalışmış binlerce Afgan'ın güvenliğinden endişe duyuyor

BM, insan hakları konusunda çalışmış binlerce Afgan'ın güvenliğinden endişe duyuyor
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da insan hakları konusunda çalışmış binlerce Afgan'ın güvenliğinden endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da insan hakları konusunda çalışmış binlerce Afgan'ın güvenliğinden endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Taliban'ın son bir ayda Afganistan'da vilayet merkezlerinde ve 15 Ağustos'ta da başkent Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından, ülkenin başlıca kentlerinde uzun süreli çatışma ve yıkımın olmamasından, kan akıtılmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sözcü Colville, halkın geçmişteki kötü anıların derin etkisinden dolayı korku içinde olmasının anlaşılabilir bir durum olduğunu vurguladı.

Taliban sözcülerinin önceki hükümet için çalışanlara af sözü de dahil olmak üzere son günlerde bir dizi açıklama yaptığını anımsatan Colville, şöyle konuştu:

"Ayrıca kapsayıcı olma sözü verdiler. Kadının çalışabileceğini, kızların okula gidebileceğini söylediler. Bu tür vaatlerin yerine getirilmesi gerekecek ve yine anlaşılır bir şekilde, geçmişte yaşananlar göz önüne alındığında bu beyanlar şimdilik biraz şüpheyle karşılandı. Yine de verilen sözlerin tutulup tutulmadığı ve yerine getirilip getirilmediği yakından incelenecek."

Ülkedeki insan hakları çalışanlarının durumuna da değinen Colville, "Ülke genelinde insan haklarını geliştirmek için çalışan ve milyonlarca insanın yaşamını iyileştirmeye yardımcı olan binlerce Afgan'ın güvenliği konusunda özellikle endişeliyiz." dedi.

Colville, uluslararası topluma, yakın risk altında olabilecek kişilere mümkün olan tüm desteği verme çağrısında bulunurken, Taliban'a da sadece sözleriyle değil eylemleriyle endişeleri giderme çağrısı yaptı.

Afganistan'da 3 bin 700 BM çalışanı var

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi sözcülerinden Rheal Leblanc, Afganistan'da BM'nin 700 uluslararası çalışanı olduğunu, bunların 300'ünün halen ülkede bulunduğunu, 400'ünün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan çalıştığını bildirdi.

Sözcü Leblanc, ülkede 3 bin civarında da yerel BM çalışanı bulunduğunu ve kendilerine minnettar olduklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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