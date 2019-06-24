BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumu başladı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Suriye ve Irak'ta tutuklu olan 55 bin terör örgütü DEAŞ militanı ve ailelerinin adil biçimde yargılanması gerektiğini belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Suriye ve Irak'ta tutuklu olan 55 bin terör örgütü DEAŞ militanı ve ailelerinin adil biçimde yargılanması gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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