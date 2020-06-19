BM İnsan Hakları Konseyi siyahilere karşı polis şiddetini kınadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BM İnsan Hakları Konseyi siyahilere karşı polis şiddetini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan siyahilere karşı "sistematik ırkçılık ve ayrımcılığı" şiddetle kınayan tasarıyı kabul etti.

BM İnsan Hakları Konseyi siyahilere karşı polis şiddetini kınadı
19.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:33

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan siyahilere karşı "sistematik ırkçılık ve ayrımcılığı" şiddetle kınayan tasarıyı kabul etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde sona eren İHK'nin 43'üncü oturumuna, bazı Afrika ülkeleri tarafından sunulan tasarı damga vurdu.

47 üyeli Konsey, siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan siyahilere karşı sistematik ırkçılık ve ayrımcılığı şiddetle kınayan tasarıyı oylama yapılmadan mutabakat ile kabul etti.

Karar ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e ABD yönetiminin "ırkçılık karşıtı barışçıl protestolara" karşı müdahalesinin araştırılması yetkisi verildi.

Buna göre, Bachelet yürütülecek soruşturmanın ardından hazırlayacağı raporu Haziran 2021'de Konseye sunacak.

Bachelet ayrıca, Afrikalılar ve Afrika kökenlilere yönelik "polis vahşeti" hakkında düzenli olarak Konseyi bilgilendirecek.

ABD doğrudan hedef alınmadı

Burkina Faso'nun Afrika ülkeleri adına sunduğu ilk karar tasarısı metni ülkelerin üzerinde uzlaşamaması sonucu değiştirildi.

Tam mutabakat kabul edilen yeni metinde ABD'nin doğrudan hedef alınmaması dikkati çekti.

ABD, İsrail karşıtı olmakla suçladığı Konseyden 18 Haziran 2018'de ayrılmıştı.

İHK'nin 17 Haziran'da video konferans yoluyla düzenlediği özel oturumuna katılan ABD'de polis şiddetiyle öldürülen siyahi George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, BM'ye ABD'de siyahilere yönelik polis şiddetinin incelenmesi için bağımsız bir komisyon oluşturması çağrısında bulunmuştu.

Floyd, "Umarım, ABD'de siyahilerin öldürülmesinin ve barışçıl protestoculara uygulanan şiddetin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurmayı düşünürsünüz." ifadesini kullanmıştı.

Floyd'un öldürülmesi

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Haber
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Lara Sezen Aksu Ebru Gündeş Mustafa Ceceli
Spor Tamer Tuna Serdar Aziz Cüneyt Çakır Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Su Türk Bursa Ankara
Şu an buradasınız: BM İnsan Hakları Konseyi siyahilere karşı polis şiddetini kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 20:36:35. #1.14#
title