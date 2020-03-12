BM İnsan Hakları Konseyi'ne koronavirüs engeli!
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Birleşmiş Milletler, İsrail, Sağlık, Dünya, Güncel

BM İnsan Hakları Konseyi'ne koronavirüs engeli!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin yapılacak olan 43. oturumu, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle ikinci bir duyuru yapılana dek ertelendi.

12.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:21
BM İnsan Hakları Konseyi'ne koronavirüs engeli!

BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Avusturyalı Elisabeth Tichy-Fisslberger; Konseyin bugünkü toplantısında, 24 Şubat'ta başlayan ve 20 Mart'ta sona ermesi planlanan 43. oturuma ilişkin açıklama yaptı. Tichy-Fisslberger, Konseyin 43'üncü oturumunun Kovid-19 tehdidi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yarın saat 13.00'dan itibaren süresiz askıya alındığını duyurdu. Böylelikle Konseyin son 2 gününde ele alınması ve oylanması planlanan İsrail'in insan hakları ihlallerine ilişkin 5 karar tasarısı ile Suriye, Yemen, Kuzey Kore gibi ülkelere ilişkin tasarılar 43. oturum yeniden başladığında ele alınacak.

GÖRÜŞÜLEMEYEN MADDELER 44. OTURUMDA ELE ALINACAK

Öte yandan, AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Konseyin 43. oturumunun askıya alınmasıyla görüşülemeyecek gündem maddelerinin, Konseyin haziran ayındaki 44'üncü oturumuna taşınabileceği belirtildi.

Kararın alınmasında İtalya'ya komşu olan İsviçre'de Kovid-19'un hızla yayılmasının önemli olduğu belirtildi.

İSVİÇRE'DE KORONAVİRÜS NE DURUMDA?

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, ülkede teyitli Kovid-19 vaka sayısı 815'e çıktı. Ölü sayısı ise 4'e yükseldi. İnsan Hakları Konseyinin bulunduğu Cenevre'de ise 78 kişide Kovid-19 vakası görüldü.

BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ NE ZAMAN KURULDU?

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise Konseyde gözlemci statüsü bulunuyor. 47 üyesi bulunan BM organı, insan hakları konularını görüşmek üzere her yıl 3 kez toplanıyor. Konsey oturumları sırasında karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor ancak BM İnsan Hakları Konseyinin kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. Bununla beraber Konseyin aldığı kararlar ülkeler üzerinde uluslararası baskı oluşturabiliyor.

Kaynak: AA

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