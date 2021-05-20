BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüşecek
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BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüşecek

BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki 'ciddi insan hakları durumunu' görüşecek
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 27 Mayıs'ta özel oturum düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 27 Mayıs'ta özel oturum düzenleyecek.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin büyükelçileri 18 Mayıs'ta çevrim içi toplantıda bir araya gelerek, İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarına yönelik saldırılarını görüştü.

Toplantıda Filistin'in talebi üzerine, BM İnsan Hakları Konseyi'nin özel oturumla toplanılması için girişimde bulunulması kararlaştırıldı.

Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, yaptığı yazılı açıklamada, 47 üyeli Konseyin işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 27 Mayıs'ta yerel saat ile 10.00'da özel oturum düzenleyeceğini bildirdi.

Sözcü Gomez, özel oturumun İİT Koordinatörü Pakistan ile Filistin devletinin dün ortaklaşa yaptığı başvuru üzerine düzenleneceğini ve şu ana kadar 63 ülkenin özel oturum düzenlenmesi teklifine destek verdiğini belirtti.

Teklife Konsey üyesi ülkelerden Bahreyn, Bangladeş, Bolivya, Burkina Faso, Çin, Fildişi Sahili, Küba, Eritre, Gabon, Endonezya, Libya, Moritanya, Meksika, Namibya, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Özbekistan ve Venezuela imza attı.

Gözlemci ülkelerden ise Türkiye'nin yanı sıra Filistin Suudi Arabistan, İran, Tunus, Katar, Nijerya, Irak, Mısır, Yemen, Azerbaycan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil 43 ülke teklife destek verdi.

Teklifi destekleyen ülkeler arasında hiçbir Avrupa ülkesinin olmaması ise dikkati çekti.

Sözcü Gomez, Pakistan ve Filistin'in sunduğu teklifin halen açık olduğunu, dileyen ülkelerin imza atabileceğini kaydetti.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde özel oturum düzenlenmesi için Konsey üyesi en az 16 ülkenin ortak teklifte bulunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki 'ciddi insan hakları durumunu' görüşmek üzere 27 Mayıs'ta özel oturum...
BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 27 Mayıs'ta özel oturum...
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