BM İnsan Hakları Konseyi, Afganistan'daki "ciddi insan hakları durumunu" görüşecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM İnsan Hakları Konseyi, Afganistan'daki "ciddi insan hakları durumunu" görüşecek

BM İnsan Hakları Konseyi, Afganistan'daki 'ciddi insan hakları durumunu' görüşecek
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Afganistan'daki "ciddi insan hakları endişeleri ve durumunu" görüşmek üzere 24 Ağustos'ta özel oturum düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Afganistan'daki "ciddi insan hakları endişeleri ve durumunu" görüşmek üzere 24 Ağustos'ta özel oturum düzenleyecek.

47 üyeli Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, üye devletler ve gözlemci ülkelerin toplantıya video konferans yöntemiyle veya bizzat katılabileceği belirtildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına Pakistan ve Afganistan'ın ortaklaşa talepte bulunduğu "özel oturuma" Türkiye'nin yanı sıra 89 ülke destek verdi.

Afganistan'daki "ciddi insan hakları endişeleri ve durumunun" görüşüleceği özel oturuma şu ana kadar 29 üye ülke destek verdi.

Arjantin, Avusturya, Bahreyn, Bangladeş, Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahili, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gabon, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Libya, Moritanya, Meksika, Hollanda, Pakistan, Polonya, Senegal, Somali, Sudan, Togo, İngiltere ve Özbekistan bu ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Mısır, İrlanda, Kazakistan, Katar, Fas, Yemen, Filistin, Suudi Arabistan, İsveç ve Tacikistan gibi 60 gözlemci ülke de Pakistan ve Afganistan'ın önerisini destekleyen ülkeler oldu.

BM İnsan Hakları Konseyinde özel oturum düzenlenmesi için Konsey üyesi en az 16 ülkenin ortak teklifte bulunması gerekiyor.

Konsey kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

BM Güvenlik Konseyi, Afganistan acil oturumu sonrası çatışmaların derhal durması ve müzakereler yoluyla yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükümet...
BM Güvenlik Konseyi, Afganistan acil oturumu sonrası çatışmaların derhal durması ve müzakereler yoluyla yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükümet...
ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı
ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı
Son dakika haberleri! Afganistan'ın BM Büyükelçisi'nden Güvenlik Konseyi'ne ülkesinin 'sivil savaşa' sürüklenmesini önlemesi çağrısı
Son dakika haberleri! Afganistan'ın BM Büyükelçisi'nden Güvenlik Konseyi'ne ülkesinin "sivil savaşa" sürüklenmesini önlemesi çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Cimilli İbo Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Lionel Messi Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM İnsan Hakları Konseyi, Afganistan'daki "ciddi insan hakları durumunu" görüşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:31:23. #1.15#

title