BM İnsan Hakları Konseyi, Afganistan'daki "ciddi insan hakları durumunu" görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Afganistan'daki "ciddi insan hakları endişeleri ve durumunu" görüşmek üzere 24 Ağustos'ta özel oturum düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Afganistan'daki "ciddi insan hakları endişeleri ve durumunu" görüşmek üzere 24 Ağustos'ta özel oturum düzenleyecek.

47 üyeli Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, üye devletler ve gözlemci ülkelerin toplantıya video konferans yöntemiyle veya bizzat katılabileceği belirtildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına Pakistan ve Afganistan'ın ortaklaşa talepte bulunduğu "özel oturuma" Türkiye'nin yanı sıra 89 ülke destek verdi.

Afganistan'daki "ciddi insan hakları endişeleri ve durumunun" görüşüleceği özel oturuma şu ana kadar 29 üye ülke destek verdi.

Arjantin, Avusturya, Bahreyn, Bangladeş, Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahili, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gabon, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Libya, Moritanya, Meksika, Hollanda, Pakistan, Polonya, Senegal, Somali, Sudan, Togo, İngiltere ve Özbekistan bu ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Mısır, İrlanda, Kazakistan, Katar, Fas, Yemen, Filistin, Suudi Arabistan, İsveç ve Tacikistan gibi 60 gözlemci ülke de Pakistan ve Afganistan'ın önerisini destekleyen ülkeler oldu.

BM İnsan Hakları Konseyinde özel oturum düzenlenmesi için Konsey üyesi en az 16 ülkenin ortak teklifte bulunması gerekiyor.

Konsey kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ