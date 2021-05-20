BM İnsan Hakları Konseyi, 27 Mayıs'ta Filistin için toplanacak
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BM İnsan Hakları Konseyi, 27 Mayıs'ta Filistin için toplanacak

BM İnsan Hakları Konseyi, 27 Mayıs'ta Filistin için toplanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında "ciddi insan hakları durumunu" ele almak için 27 Mayıs'ta özel oturum düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında "ciddi insan hakları durumunu" ele almak için 27 Mayıs'ta özel oturum düzenleyecek.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 27 Mayıs'ta toplanacağını açıkladı. Açıklamada, söz konusu özel oturumun, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletlerinden Pakistan ve Filistinli yetkililerin dün gece ortak olarak sunduğu resmi talep üzerine gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 230'a, yaralıların sayısının ise bin 710'a ulaştığını açıklamıştı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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