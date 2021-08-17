BM İnsan Hakları Konseyi 26 Ağustos'ta Afganistan için özel oturum yapacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 26 Ağustos'ta Afganistan'daki durumla ilgili olarak özel bir oturum yapacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 26 Ağustos'ta Afganistan'daki durumla ilgili olarak özel bir oturum yapacak.

Afganistan'da Taliban'ın kontrole ele geçirmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 26 Ağustos'ta Afganistan'daki durumla ilgili olarak özel bir oturum yapacağı bildirildi. Oturumda, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele alması sonrası "ciddi insan hakları endişelerinin" ele alınacağı belirtildi.

Konseyin, Pakistan'ın ve hareketi destekleyen yaklaşık 90 diğer ülkenin talebi üzerine toplanacağı aktarılırken, oturumu destekleyenler arasında İngiltere ve Fransa olduğu, Çin, Rusya ve ABD'nin bulunmadığı ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı