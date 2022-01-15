BM: İngiltere'nin sınır yasa tasarısı ciddi insan hakları ihlalleri içeriyor

Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada İngiltere'nin düzensiz göçmenlere düzenlemeler getiren yeni sınır yasa tasarısının, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri risklerini yükselttiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada İngiltere'nin düzensiz göçmenlere düzenlemeler getiren yeni sınır yasa tasarısının, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri risklerini yükselttiğini belirtti.

BM açıklamasında, İngiltere Vatandaşlık ve Sınır Yasa tasarısının ayrımcılık ve 'ciddi' insan hakları ihlalleri riskini artırdığı ve ülkenin bu tasarıyla uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri