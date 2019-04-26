BM ile Taliban Temsilcileri Katar'da Bir Araya Geldi

Afganistan'da 17 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek için kapsamlı barış görüşmeleri sürerken Birleşmiş Milletler Afganistan'a Yardım Misyonu (UNAMA) Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, Katar'da Taliban'ın müzakere ekibinden Molla Baradar Akhund ve diğer temsilciler ile bir araya geldi.

Taliban Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Görüşmede, devam eden barış süreci, sivil kayıplar ve 'İslam Emirliği'nin kontrol ettiği bölgelerdeki insani yardımlar masaya yatırıldı" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle