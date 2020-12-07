BM ile AB yönetimi, Doğu Akdeniz'i görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere birtakım konularda görüş alışverişinde bulundu.