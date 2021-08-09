BM İklim raporu: "Aşırı sıcaklıklar 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldi"
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BM İklim raporu: "Aşırı sıcaklıklar 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldi"

BM İklim raporu: 'Aşırı sıcaklıklar 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan iklim değişikliği raporunda aşırı sıcaklıkların 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldiği, soğuk hava olaylarının ise daha seyrek ve daha az şiddetli olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan iklim değişikliği raporunda aşırı sıcaklıkların 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldiği, soğuk hava olaylarının ise daha seyrek ve daha az şiddetli olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)" kapsamında 42 sayfalık yeni rapor açıklandı. Bugün yayınlanan özet rapor gelecek aylarda yayınlanacak çalışmalara öncülük ederken, 2013'ten bu yana iklim değişikliği konusunda yapılan ilk büyük araştırma oldu. İklim kriziyle ilgili dönüm noktası niteliğindeki raporda, insanlığın iklim üzerindeki zararlı etkisinin gerçekliğinin tartışmasız olduğu belirtildi. Rapora göre, sera gazı emisyonlarının 10 yıl içinde önemli sıcaklık sınırını aşması bekleniyor. Ancak sera gazı emisyonlarında uygulanacak önemli kesintilerin yükselen sıcaklıkları dengeleyebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu yüzyılın sonunda deniz seviyesinin 2 metreye kadar yükselmesinin beklendiğini ve bunun göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Atmosferin, okyanusların ve toprağın ısınmasında insan etkisinin tartışmasız olduğu vurgulanan IPCC raporunda, 1970'den bu yana küresel yeryüzü sıcaklıklarının 2 bin yıldaki son 50 yıllık dönemlere kıyasla daha hızlı arttığı kaydedildi.

Sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere aşırı sıcaklıkların 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldiği, soğuk hava olaylarının ise daha seyrek ve daha az şiddetli olduğuna dikkat çekildi. Rapora göre, okyanuslar ısınmaya devam edecek ve daha asidik hale gelecek, buzullar on yıllar veya yüzyıllar boyunca erimeye devam edecek.

"Rapor insanlık için kırmızı kod niteliğinde"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "IPCC Çalışma Grubu 1 Raporu, insanlık için kırmızı bir kod niteliğinde. Şimdi güçlerimizi birleştirirsek, iklim felaketini önleyebiliriz. Ancak bugün yayınlanan raporun açıkça gösterdiği gibi, gecikmeye zaman ve mazeret yok" dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas ise "Atmosferin dopinge maruz kaldığını söyleyebiliriz, bu da eskisinden daha fazla bir sıcaklık artışı gözlemlemeye başladığımız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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