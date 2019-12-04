BM İklim Konferansı'na ev sahipliği yapan İspanya'da sel felaketi
İspanya'nın başkenti Madrid Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliği yaparken, ülkenin diğer bir noktası iklim krizinin etkileri ile mücadele ediyor.
04.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:03
İspanya'nın başkenti Madrid Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliği yaparken, ülkenin diğer bir noktası iklim krizinin etkileri ile mücadele ediyor. Gota Fria adı verilen fırtına, Murcia bölgesinin bazı kesimlerini sular altında bıraktı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com