BM İklim Konferansı'na ev sahipliği yapan İspanya'da sel felaketi
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BM İklim Konferansı'na ev sahipliği yapan İspanya'da sel felaketi

İspanya'nın başkenti Madrid Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliği yaparken, ülkenin diğer bir noktası iklim krizinin etkileri ile mücadele ediyor.

04.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:03

'nın başkenti İklim Konferansı'na ev sahipliği yaparken, ülkenin diğer bir noktası iklim krizinin etkileri ile mücadele ediyor. Gota Fria adı verilen fırtına, Murcia bölgesinin bazı kesimlerini sular altında bıraktı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: BM İklim Konferansı'na ev sahipliği yapan İspanya'da sel felaketi
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