BM,  İdlib'e 89 TIR insani yardım gönderdi
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BM,  İdlib'e 89 TIR insani yardım gönderdi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 89 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

03.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:43
BM,  İdlib'e 89 TIR insani yardım gönderdi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), 'nin kenti  ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 89 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar konvoy eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.


Kaynak: DHA
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