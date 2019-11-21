BM İdlib'e 35 tır insani yardım gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 35 tır insani yardım gönderildi.
21.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:58
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 35 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 35 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Araçlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA