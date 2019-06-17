BM: İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerekiyor çünkü şu anda yerinden edilmelerden çok endişeliyiz.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerekiyor çünkü şu anda yerinden edilmelerden çok endişeliyiz. İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyon kişi risk altında." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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