BM: İdlib'de Türk ordusu ile Suriye güçleri arasındaki çatışma alarm verici; gerginliği azaltın

03.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:53

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de, Türk ordusu ile Suriye güçlerinin İdlib'de karşı karşıya gelmesinin "alarm verici" olduğunu belirtti, taraflara gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzey batısında yer alan İdlib'de artan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu. Euronews.com'da Görüntüle