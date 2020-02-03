BM: İdlib'de Türk ordusu ile Suriye güçleri arasındaki çatışma alarm verici; gerginliği azaltın
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BM: İdlib'de Türk ordusu ile Suriye güçleri arasındaki çatışma alarm verici; gerginliği azaltın

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzey batısında yer alan İdlib'de artan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu

03.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:53
BM: İdlib'de Türk ordusu ile Suriye güçleri arasındaki çatışma alarm verici; gerginliği azaltın

(BM), 'de, Türk ordusu ile Suriye güçlerinin 'de karşı karşıya gelmesinin "alarm verici" olduğunu belirtti, taraflara gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.


BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzey batısında yer alan İdlib'de artan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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