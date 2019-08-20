BM: İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici

BM: İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu belirtti.

20.08.2019 09:59
BM: İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın 'son derece endişe verici' olduğunu belirterek, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından büyük risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Dujarric, günlük basın toplantısında, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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