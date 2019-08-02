BM İdlib'de insani yardım tesislerine yapılan saldırılar için inceleme heyeti kuruyor

Birleşmiş Milletler Suriye'nin kuzeybatısında insani yardım tesislerine yapılan saldırılarla ilgili soruşturma yapacak.

Genel Sekreter Antonio Guterres kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin üçte ikisinden gelen inceleme yapılması yönündeki talebin ardından alındığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle