BM İdlib'de insani yardım tesislerine yapılan saldırılar için inceleme heyeti kuruyor
İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Peru, Polonya, Kuveyt, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya BM genel sekreterine bölgedeki 14 tesise düzenlenen saldırılarla ilgili yeterince inceleme yapılmadığını belirten diplomatik dilekçe mektubu gönderdi
Birleşmiş Milletler Suriye'nin kuzeybatısında insani yardım tesislerine yapılan saldırılarla ilgili soruşturma yapacak.
Genel Sekreter Antonio Guterres kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin üçte ikisinden gelen inceleme yapılması yönündeki talebin ardından alındığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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