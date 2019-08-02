BM İdlib'de insani yardım tesislerine yapılan saldırılar için inceleme heyeti kuruyor

BM İdlib'de insani yardım tesislerine yapılan saldırılar için inceleme heyeti kuruyor

İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Peru, Polonya, Kuveyt, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya BM genel sekreterine bölgedeki 14 tesise düzenlenen saldırılarla ilgili yeterince inceleme yapılmadığını belirten diplomatik dilekçe mektubu gönderdi

2.08.2019 11:06
BM İdlib'de insani yardım tesislerine yapılan saldırılar için inceleme heyeti kuruyor

Birleşmiş Milletler Suriye'nin kuzeybatısında insani yardım tesislerine yapılan saldırılarla ilgili soruşturma yapacak.

Genel Sekreter Antonio Guterres kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin üçte ikisinden gelen inceleme yapılması yönündeki talebin ardından alındığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et