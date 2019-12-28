BM: İdlib'de 2 haftada 235 bin sivil yerlerinden edildi
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin İdlib şehrinden Beşar Esad ve Rusy'nın saldırıları sebebiyle 12-25 Aralık tarihleri arasında 235 binden fazla sivilin göç ettiğini açıkladı. İdlib'de 15 Aralık'tan sonra yapılan saldırlarda 85 sivil hayatını kaybetmişti
28.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:13
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin İdlib şehrinde 12-25 Aralık tarihleri arasında 235 binden fazla sivilin yerlerinden edildiğini açıkladı.
İdlib, Türkiye'nin Hatay ili sınırına sadece 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com