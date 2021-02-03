BM: Husiler 3,5 milyon dolarlık hazırlığın ardından petrol sızdırma riski olan tankere erişim güvencesi vermiyor
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BM: Husiler 3,5 milyon dolarlık hazırlığın ardından petrol sızdırma riski olan tankere erişim güvencesi vermiyor

03.02.2021 06:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 06:33
BM: Husiler 3,5 milyon dolarlık hazırlığın ardından petrol sızdırma riski olan tankere erişim güvencesi vermiyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kızıldeniz'de 1,1 milyon varil petrol sızdırma riski olan tankerin denetlenmesi için yapılan ve 3,5 milyon doları bulan hazırlıkların ardından Yemen'de Husilerin halen güvenlik teminatı vermediğini ve denetimi durdurmayı önerdiklerini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kızıldeniz'de 1,1 milyon varil petrol sızdırma riski olan tankerin denetlenmesi için yapılan ve 3,5 milyon doları bulan hazırlıkların ardından Yemen'de Husilerin halen güvenlik teminatı vermediğini ve denetimi durdurmayı önerdiklerini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'e 1 milyon varilden fazla petrol sızdırma riski olan tankerin denetimi için 3,5 milyon doları bulan gerekli hazırlıkların yapıldığını ancak Kasım 2020'de erişime onay veren Husilerin şimdiye kadar güvenlik teminatı vermediğini ifade etti.

Husilerin tankerin denetlenmesi onayını yeniden gözden geçirmesi niyetinin son derece endişe verici olduğunu kaydeden Dujarric, BM'ye denetim hazırlıklarını durdurmayı önerdiklerini belirtti.

Dujarric, mevcut koşullarda tankerin denetiminin ne zaman yapılacağının belirsizliğini koruduğunu ifade ederek, Husilere denetim için yeni bir taahhütte bulunmaları çağrısı yaptı.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, bu sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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