BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu yeni başkanı görevine başladı

ARALIK, IĞDIR (AA) - Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) Başkanlığı'na atanan emekli İrlandalı General Michael Perry görevi teslim aldı.

Misyondan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 23 Aralık tarihinde Hindistanlı General Abhijit Guha yerine UNMHA Başkanı olması kararlaştırılan Perry'nin bugün görevi teslim aldığı ifade edilen açıklamada, Perry'nin ayrıca Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi başkanlığı görevini de yürüteceği kaydedildi.

Michael Perry'nin UNMHA Başkanlığı'na getirilen dördüncü yetkili olduğu belirtiliyor.

Stockholm Anlaşması

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

UNMHA da bu anlaşma sonrasında kurulmuştu.

Aradan geçen 3 yıla rağmen yapılan esir takasları dışında anlaşmanın sahada tamamıyla uygulanması mümkün olmadı.