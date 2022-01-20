BM, Holokost inkarını kınayan ve antisemitizmle mücadele çağrısı yapan kararı kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM, Holokost inkarını kınayan ve antisemitizmle mücadele çağrısı yapan kararı kabul etti

BM, Holokost inkarını kınayan ve antisemitizmle mücadele çağrısı yapan kararı kabul etti
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Holokost inkarını kınayan ve Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) ile mücadele çağrısı yapan kararı kabul etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Holokost inkarını kınayan ve Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) ile mücadele çağrısı yapan kararı kabul etti.

İsrail ve Almanya tarafından sunulan tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulunda kabul edildi.

Holokost inkarını kınayan kararda, tüm ülkelere ve sosyal medya şirketlerine antisemitizm ile mücadele için aktif önlemler çağrısı yapıldı.

Kararda ayrıca, BM'den ve sivil toplum örgütlerinden Holokost inkarı ve çarpıtmalarıyla mücadele eden programlar geliştirmesi isteniyor.

İran ise karara destek vermedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Holokost inkarının "kanser gibi yayıldığını" belirterek, bu kararın katledilen 6 milyon Yahudi'nin anısını koruyacağını söyledi.

Almanya'da Adolf Hitler yönetimi, 1939-1945 döneminde milyonlarca Yahudiyi sistematik olarak katletmişti. II. Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban giden Yahudi sayısının 6 milyon olduğu belirtiliyor.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

Birleşmiş Milletler, Almanya, İsrail, Yahudi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title