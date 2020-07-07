BM: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar çevre ve vahşi yaşam korunmazsa artmaya devam edecek
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BM: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar çevre ve vahşi yaşam korunmazsa artmaya devam edecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıkların arttığı, vahşi hayatı ve çevreyi korumaya yönelik önlemler alınmazsa bu hastalıkların artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

BM: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar çevre ve vahşi yaşam korunmazsa artmaya devam edecek
07.07.2020 00:49 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:52

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıkların arttığı, vahşi hayatı ve çevreyi korumaya yönelik önlemler alınmazsa bu hastalıkların artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

UNEP ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nün (ILRI) ortak hazırladığı yeni raporunda, son yıllarda artan Ebola, SARS, Zika, HIV/AIDS, Batı Nil humması ve son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara dikkat çekildi.

İnsanlara bulaştığı bilinen bin 400 mikrobun yüzde 60'ının, yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların ise yüzde 75'inin hayvanlardan bulaştığı belirtilen raporda, şu an Kovid-19 baskın olsa da her yıl gelişmekte olan ülkelerde en az 2 milyon kişinin zoonotik hastalıklar nedeniyle öldüğü ifade edildi.

UNEP Bilimsel Değerlendirmeler Başkanı Maarten Kappelle, "İnsanlar, 1918,1919 yıllarındaki influenze salgınına (İspanyol gribi) bakıyor ve bu tür hastalıkların sadece yüzyılda bir meydana geldiğini düşünüyor ama bu kanı artık doğru değil. Doğal yaşam ile insan hayatı arasındaki dengeyi sağlayamazsak bu salgınlar giderek yaygınlaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

UNEP Direktörü Inger Andersen ise son yüz yılda koronavirüs türlerinin en az altı büyük salgına neden olduğunu söyledi.

Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların ekonomik boyutuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Andersen, "Kovid-19 öncesi son 20 yılda zoonotik hastalıklar 100 milyar dolar ekonomik zarara neden oldu." dedi.

Et tüketimi son 50 yılda yüzde 260 arttı

Et tüketiminin son 50 yılda yüzde 260 artığını ve vahşi yaşam alanlarının tarım arazileri ile altyapıyı genişletmek için kullanıldığını belirten Andersen, "İnsanlara bulaşan hastalıkların yüzde 25'i barajlar, sulama ve fabrika çiftçiliğinden kaynaklanıyor. Seyahat, ulaşım ve gıda tedarik zincirleri sınırları ve mesafeleri ortadan kaldırdı. İklim değişikliği de patojenlerin yayılmasına katkıda bulundu. " ifadesini kullandı.

Andersen, "Bilim net, vahşi hayatı sömürmeye ve ekosistemlere zarar vermeye devam ettiğimiz sürece önümüzdeki yıllarda hayvanlardan insanlara bulaşan bu hastalıklarda artış bekleyebiliriz." diye konuştu.

Andersen, gelecekteki salgınların önlenmesi için hükümetlere toprağın ve arazilerin sürdürülebilirliğini, biyolojik çeşitliliği artırma ve bilimsel araştırmalara yatırım yapma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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