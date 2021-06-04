BM Habitat Başkanı Sharif, Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'nin önemini vurguladı
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BM Habitat Başkanı Sharif, Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'nin önemini vurguladı

BM Habitat Başkanı Sharif, Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'nin önemini vurguladı
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (Habitat) Başkanı Maimunah Mohd Sharif, atık yönetiminde doğa için bir an önce harekete geçilmesinin ve Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi'nin önemini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğindeki...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (Habitat) Başkanı Maimunah Mohd Sharif, atık yönetiminde doğa için bir an önce harekete geçilmesinin ve Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi'nin önemini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğindeki girişim sayesinde toplumun her kesiminin düşüncesinin bir noktada birleştiğini belirtti.

BM Habitat Başkanı Sharif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, BM-Habitat tarafından, "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülü verilmesi vesilesiyle TRT World'de değerlendirmelerde bulundu.

TRT World'de verdiği röportajda Sharif, BM-Habitat tarafından, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine verdiği destek, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile çevreye katkılarından dolayı Emine Erdoğan'ın ödüle layık görülmesinden onur duyduğunu belirterek Sıfır Atık Projesi'ne katılan gençlerle bir araya gelmekten de memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çevre konularının her zaman savunulması gerektiğini işaret eden Sharif, "Gençler yarının değil, bugünün lideridir. Bu nedenle onların katılımı çok önemli." dedi.

Atık yönetiminin şehirlerde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri olduğunu belirten Sharif, "2030 yılına kadar insanların yüzde 70'i şehirlerde yaşayacak ve ortaya bu kişilerin atıkları çıkacak. Bir an önce başlamaz, davranış değişikliğine gitmez ve döngüsel ekonomiyi yaşam tarzımıza katmazsak gezegenimiz, Dünya'mız çöple dolacak ve topraklarımızda çöpe yer yok." diye konuştu.

Sharif, gençlerle bir araya geldiğinde onların atık meselesine bakışını ve atıkları ekonomide nasıl kazanca çevirebileceklerine ilişkin görüşlerini gördüğünü belirterek "Bu verilerin kentleşme çalışmaları ve katı atık yönetimi açısından ekonomik değeri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Konunun iklim değişikliğiyle bağlantısına dikkati çeken Sharif, doğayı korumak için adım atmaya bir an önce başlanması gerektiğini de vurguladı.

"Kovid-19 bir uyarı çağrısıdır"

Sharif, "Kovid-19 bizim için bir uyarı çağrısıdır. Bu yüzden, Kovid-19'a teşekkür ediyorum. Salgını, yeni kentsel gündemin uygulanmasında, sürdürülebilir kentleşmede gelecekteki yeşil kalkınmayı yeniden düşünmemiz için bir fırsat olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

"Şehirlerin insanlar, insanların şehirler için var olduğunu" söyleyen Sharif, atılan her adımda toplumun da dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumun tepeden tırnağa her kesiminden insanların birlikte hareket etmesinin önemine işaret eden Sharif, Emine Erdoğan'ın liderliğindeki girişim sayesinde herkesin düşüncesinin bir noktada birleştiğini belirtti.

Sharif, "Ancak böyle olursa sürdürülebilir bir yol izlenir. Aksi halde felaket olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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