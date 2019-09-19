BM Güvenlik Kurulu'nda "İdlib'de ateşkes" oylaması

19.09.2019 05:14

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) Perşembe günü İdlib'de yaşanan çatışmalarla ilgili tasarıları oylayacak.

BMGK'nın geçici üyelerinden Kuveyt, Almanya ve Belçika, Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib'de yoğunlaşan saldırıların sona ermesi için tarafları ateşkese çağıran bir tasarı sundu.

Daha önce İdlib'de ilgili sunulan ve ateşkes yapılmasını öngören tasarıların tümünü Rusya, desteklediği Suriye rejiminin operasyonlarını sürdürmesini sağlamak için veto etmişti.

BMGK'nın daimi üyesi olan Rusya'nın vetosu, diğer tüm ülkeler tasarıyı onaylasa da reddedilmesine yol açıyor.

BMGK üyesi 15 üyenin uzmanları, 3 kez bir araya gelerek tasarının son halini görüştü. Rusya, BMGK tarafından kara listeye alınmış olan silahlı grupların ateşkese dahil edilmemesini istedi. Ancak ABD başta olmak üzere bazı ülkeler, bu öneriyi kabul etmedi. Onun yerine "terörle mücadele için her türlü önlemin alındığı garanti edilecek" ifadeleri tasarıya girdi.

Batı ülkeleri, Rusya ve suriye rejimini sivilleri hedef almakla suçluyor. Suçlamaların hedefindeki Rusya ise bu iddiaları reddediyor, El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir Şam (HTŞ) ile mücadele edildiğini savunuyor.

Rusya'nın talep ettiği ifadeler, Perşembe günü oylanacak tasarıya girmeyince, Rusya ve diğer BMGK daimi üyesi Çin, kendi tasarılarını hazırladı.

Bu tasarıda "Çatışmaların durdurulması anlaşmaları BMGK'nın terör örgütü olarak kabul ettiği gruplarla bağlantılı olan kişilere, gruplara ve birimlere yönelik askeri operasyonları kapsamaz" ifadeleri yer aldı.

Rusya ve Çin, Perşembe günü Almanya, Belçika ve Kuveyt'in hazırladığı tasarının yanısıra, bu tasarının da oylanmasını talep etti.

Almanya, Belçika ve Kuveyt, tasarıyı Ağustos ayı sonunda sunmuş, Suriye hükümeti hemen ardından, 31 Ağustos'ta ateşkes ilan etmişti. Ancak 1 Eylül'de İdlib'in güneyinde bombardıman yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler, Nisan ayından bu yana Suriye'nin kuzeydoğusunda 550'den fazla sivilin operasyonlarda hayatını kaybettiğini ve 400 bin kişinin yerinden edildiğini söylüyor. Yerinden edilenlerin neredeyse yarısı açık alanlarda veya ağaç altlarında yaşıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen ay, İdlib ve çevresindeki BM destekli insani yardım kuruluşlarına ve diğer insani yardım örgütlerine yönelik saldırıların BM tarafından inceleneceğini duyurmuştu.

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Pazartesi günü Ankara'daki üçlü Suriye zirvesinde de öncelikli gündem maddelerinden biri İdlib'di. Ancak ateşkese geri dönülmesi konusunda bir uzlaşma sağlanamadı.