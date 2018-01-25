BM Güvenlik Konseyinden Mali'ye Yaptırım Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Batı Afrika ülkesi Mali'de 2015 yılında varılan barış anlaşmasına riayet etmeyen taraflara yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.

Konseyden yapılan ortak açıklamada, Mali'de hükümet, ayrılıkçı Tuaregler ve diğer silahlı gruplar arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasında süregelen gecikmelerden duyulan rahatsızlığa dikkat çekildi.

Nisan ayındaki yerel seçimler ve temmuzdaki devlet başkanı seçimleri öncesi barış anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, taraflara anlaşmaya tam olarak uymaları çağrısı yapıldı ve aksi takdirde yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, yerel yönetimler, bölgesel polis gücü oluşturulması, hükümet idarelerinin ülkenin kuzeyinde tam faaliyete geçmesi gibi anlaşmada yer alan önemli konularda ilerleme kaydedilmesi istendi.

Mali'de, eski Devlet Başkanı Amadu Tumani Ture, 22 Mart 2012'de devlet başkanı seçimlerine bir ay kala darbeyle yönetimden uzaklaştırılmıştı. Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA) ayrılıkçılarının, kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.

BM, siyasi sürece destek vermek ve güvenliği sağlamak amacıyla 2013'te ülkede "MINUSMA" adlı istikrar misyonunu görevlendirmeye karar vermişti.

Ülkede istikrarı sağlamaya çalışan MINUSMA, yaklaşık 13 bini asker 15 bine yakın personelle görev yapıyor.

Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla hükümet ile ülkenin kuzeyinde özerklik isteyen silahlı gruplar arasında Cezayir ve Çad'da 2015 yılında barış anlaşmaları imzalanmıştı. Buna karşın 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.