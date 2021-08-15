BM Güvenlik Konseyi yarın Afganistan için toplanacak
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BM Güvenlik Konseyi yarın Afganistan için toplanacak

BM Güvenlik Konseyi yarın Afganistan için toplanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yarın Afganistan'ı görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yarın Afganistan'ı görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

Taliban'ın Afganistan'da ilerleyişi sürerken, BM Güvenlik Konseyi'nin yarın Afganistan'ı görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. BM'den bir kaynak, "Yarın sabah BM Güvenlik Konseyi Afganistan konusunda bir toplantı yapacak" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin yarınki oturumunun yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00) başlaması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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