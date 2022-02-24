BM Güvenlik Konseyi Ukrayna'nın çağrısı üzerine tekrar acil toplanıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan yardım istemesi sonrası Ukrayna'nın çağrısı üzerine tekrar acil toplanma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi, şu anda New York'ta bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın talebi üzerine bugün New York saatiyle 21.30'da tekrar toplanacağını duyurdu.

Dönem başkanlığını Rusya'nın yürüttüğü BM Güvenlik Konseyi'nin, Ukrayna'nın Daimi Büyükelçisinin 28 Şubat 2014 tarihinde Konsey Başkanına ilettiği mektuba atfen gerçekleşeceği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı basın açıklamasında, iki ayrılıkçı bölgenin yönetimlerinin bir telgraf yoluyla Devlet Başkanı Putin'den destek talep ettiğini söylemişti.

Peskov, "İki yönetim Rus cumhurbaşkanından Ukrayna silahlı kuvvetlerinin saldırganlığını püskürtmesine yardım etmesini istedi." ifadesini kullanmıştı.

Pazartesi akşamı Putin, Rusya'nın Moskova yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Ukrayna'dan bağımsızlığını resmen tanıdığını ve askeri güçlere bölgede "barışı koruma" emri verdiğini duyurmuş, salı günü Rus parlamentosu ülke dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.