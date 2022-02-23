BM Güvenlik Konseyi Ukrayna Gündemiyle Acil Toplandı - Haberler
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BM Güvenlik Konseyi Ukrayna Gündemiyle Acil Toplandı

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini tanıdığını açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) acil toplanırken ABD, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal için bahane üretmekle suçladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini tanıdığını açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) acil toplanırken ABD, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal için bahane üretmekle suçladı.

DailyMotion.com - Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna, Rusya, 112, Güncel, Haberler

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