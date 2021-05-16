BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'dan Filistin çağrısı
BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya, Filistin'deki katliamın hemen sona erdirilmesi çağrısında ve iki devletli çözüm önerisinde bulunarak, Filistin halkının insan haklarını savunan barışçıl protestoları desteklediğini belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya, Filistin'deki katliamın hemen sona erdirilmesi çağrısında ve iki devletli çözüm önerisinde bulunarak, Filistin halkının insan haklarını savunan barışçıl protestoları desteklediğini belirtti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı