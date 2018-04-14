BM Güvenlik Konseyi: "Soğuk Savaş İntikamıyla Geri Döndü"

Suriye'de yaşanan kimyasal silah krizi sebebi ile acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Soğuk Savaş'ın intikamı ile geri döndüğü, geçmişten farklı olarak kontrol mekanizmasını kaybettiği ifade edildi.

Suriye'de yaşanan kimyasal silah kullanımı krizi sebebi ile acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Soğuk Savaş'ın intikamı ile geri geldiğini, ancak geçmişte sahip olduğu tırmanma risklerini kontrol etme becerisine bugün sahip olunmadığını söyledi. Suriye meselesinin uluslararası barış ve güven adına çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Guterres, "Bugün Suriye'de çok çeşitli ulusal ordulara, bir dizi silahlı muhalif gruba, birçok ulusal ve uluslararası milise, dünyanın her yerinden gelen yabancı savaşçılar ve çeşitli terör örgütlerini kapsayan çatışmalar ve vekalet savaşlarına şahit oluyoruz" dedi.

Guterres, "Hesap vermede yaşanacak ihmaller, bu silahları kullananların cezalardan kaçabileceklerini düşünmelerine yol açacaktır" şeklinde konuştu. Yaşanan olayların tüm dünyanın silahsızlanma ve kimyasal silah kullanımından kaçınma ortamını tehdit ettiğini kaydeden Guterres, "Tüm üye devletleri bu tehlikeli duruma karşı sorumlu davranmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD donanmasının Suriye karasularına yaklaşmakta olduğunu hatırlatan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, "Görünüşe göre Washington, Suriye'ye karşı bir askeri senaryoyu açığa çıkarmak üzere aşamalı bir politika edindi. Bu tolere edilemez" dedi.

"Suriye'ye olası bir saldırıdan kim karlı çıkacak?" diyen Nebenzia, "Biz Suriye'deki silahlı grup liderlerinin potansiyel bir güç eyleminin ardından saldırıya geçmek için talimatlar aldığını gayet iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik olası bir eylem hakkında henüz bir karara varamadığını söyleyen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de, "Ancak ABD ve müttefikleri Suriye'de harekete geçmeye karar verirse, hepimizin hemfikir olduğu bir ilkeyi savunmak için olacaktır" dedi. - NEW YORK