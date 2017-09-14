BM Güvenlik Konseyi Rohingya Krizini Görüştü
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arakanlı Müslümanlar'aa uygulanan şiddetin son bulması için Myanmar yönetimine çağrıda bulundu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arakanlı Müslümanlar'aa uygulanan şiddetin son bulması için Myanmar yönetimine çağrıda bulundu. BM kaynaklarına göre, askeri operasyonların sürdüğü Rakhine eyaletinden kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya sayısı 400 bine ulaştı. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar yönetiminin etnik temizlik yaptığına dair ifadelerini yineledi:
"Myanmar yönetimini askeri operasyonlara ve şiddete son vermeye çağırıyorum. Bir an önce hukukun üstünlüğünü koruyup, ülkeden kaçmak zorunda olanların geri dönme hakkını tanımalarını bekliyorum."
Guterres ayrıca bir gazetecinin "bunun bir etnik temizlik olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna "Rohingya nüfusunun üçte biri ülkeden kaçmak zorunda bırakıldı. Bunu tanımlayacak daha iyi bir kelime bulabilir misin?" şeklinde cevap verdi.
Diğer yandan, BM Genel Kurulu'na katılmayacağını açıklayan Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'ye yönelik uluslararası kamuoyunun tepkisi sürüyor. Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi, yaşanan şiddet olaylarından Müslüman nüfusu sorumlu tutan açıklamalar yapmış ve askeri operasyonları desteklediğini belirtmişti.
Aung San Suu Kyi'nin eleştirilere cevap veremeyeceği için New York'taki Genel Kurul'a katılmaktan çekindiği tahmin ediliyor.
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Tags: Myanmar Birleşmiş Milletler Etnik azınlıklar Gepost: 14 september 2017