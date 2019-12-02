BM Güvenlik Konseyi'nden Libya ambargosunu deldiğini söylediği Türkiye, Ürdün ve BAE'ye uyarı
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BM Güvenlik Konseyi'nden Libya ambargosunu deldiğini söylediği Türkiye, Ürdün ve BAE'ye uyarı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya silah ambargosunu delen ülkeleri bundan vazgeçmeleri ve çatışmayı körüklememeleri konusunda uyardı

02.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:42
BM Güvenlik Konseyi'nden Libya ambargosunu deldiğini söylediği Türkiye, Ürdün ve BAE'ye uyarı

'ya silah ambargosunu delen ülkeleri bundan vazgeçmeleri ve çatışmayı körüklememeleri konusunda uyardı.


Birleşmiş Milletler tarafından daha önce hazırlanan bir raporda , Birleşik Arap Emirlikleri ve 'nin bu ambargoyu defaatle deldiği belirtilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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