BM Güvenlik Konseyi'nden Libya ambargosunu deldiğini söylediği Türkiye, Ürdün ve BAE'ye uyarı

02.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:42

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya silah ambargosunu delen ülkeleri bundan vazgeçmeleri ve çatışmayı körüklememeleri konusunda uyardı.



Birleşmiş Milletler tarafından daha önce hazırlanan bir raporda Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin bu ambargoyu defaatle deldiği belirtilmişti. Euronews.com'da Görüntüle