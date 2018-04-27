BM Güvenlik Konseyi'nden, Bangladeş ve Myanmar'a Ziyaret

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar Ordusu'nun baskı ve şiddetinden kaçan 700 bin Arakanlı Müslümanın durumunu yerinde incelemek üzere Bangladeş ve Myanmar'a gidiyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar Ordusu'nun baskı ve şiddetinden kaçan 700 bin Arakanlı Müslümanın ve Rakhine eyaletinde zulüm altında yaşamaya devam eden Arakanlı Müslümanların durumlarını yerinde gözlemlemek üzere Bangladeş ve Myanmar'a gidiyor.

İngiltere'nin BM Elçisi Karen Pierce, "En önemli şey, uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü organın insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı işlenen suçları kendisi görebilecek olmasıdır" dedi.

BMGK üyeleri bugün geç saatte New York'tan ayrılmayı planlıyor. BMGK üyeleri Cumartesi günü gittikleri Arakanlı Müslümanların Bangladeş'in güneyinde kamplarda yaşadığı Cox Bazaar'da incelemelerde bulunacak. Bangladeş'in başkenti Dakka'yı ve Myanmar'ın başkenti Naypyitaw'ı da ziyaret edecek olan BMGK elçileri Salı günü yapacakları Rakhine eyaleti ziyaretinden önce devlet görevlileriyle görüşmeler yapacak.

Budist çoğunluğun yaşadığı Myanmar'da ordu kuvvetleri 25 Ağustos 2017'de Arakan Müslümanlarına baskı ve şiddete başlamıştı. O tarihten itibaren 700 bin Arakanlı Müslüman komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. - NEW YORK