BM Güvenlik Konseyi'nden Acil Toplanma Kararı - Haberler

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BM Güvenlik Konseyi'nden Acil Toplanma Kararı

DailyMotion.com - Güncel
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline düzenlediği saldırının ardından Cuma günü (TSİ 19.30) acil toplanma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline düzenlediği saldırının ardından Cuma günü (TSİ 19.30) acil toplanma kararı aldı.

DailyMotion.com - Güncel

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