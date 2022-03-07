BM Güvenlik Konseyi'nden Acil Toplanma Kararı
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline düzenlediği saldırının ardından Cuma günü (TSİ 19.30) acil toplanma kararı aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline düzenlediği saldırının ardından Cuma günü (TSİ 19.30) acil toplanma kararı aldı.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
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