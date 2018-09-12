BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib Tartışması

Nafiz ALBAYRAK/ NEW YORK DHA - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye rejiminin muhalifi grupların elinde kalan son bölge olan İdlib'e yönelik operasyonları nedeniyle gündem dışı olarak toplandı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan ABD'nin Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Türkiye, İran ve Rusya'nın katılımıyla gerçekleştirilen Astana toplantılarının başarısızlığa uğradığını savundu. Astana görüşmelerinin Suriye'de şiddeti azaltmak ve siyasi sürece hız kazandırmak için yapıldığını vurgulayan Sinirlioğlu, İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağırısında bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BMGK'da yaptığı konuşmada, "Astana başarısız oldu. Şiddeti durdurmayı ya da politik bir çözümü teşvik etmeyi başaramadı. Esad Rejiminin ve onun koruyucularının, Suriye'deki barış için siyasi bir süreç hakkında, boş sözleri yineleyip durduklarında değill, şiddet durduğunda ciddiyet kazanacağını biliyoruz' dedi. İdlib'e yönelik herhangi bir müdahalenin çatışmaların çok daha yükselmesine yol açacağına inandıklarını belirten Haley, "Esad, Rusya ve İran şimdi gittikleri yolda devam ederlerse sonuçlar korkunç olacak ve dünya onları sorumlu tutacak. Güvenlik Konseyi'nin kaç kez toplanmış olması da bu sonucu değiştirmeyecek" diye konuştu.

Güvenlik Konseyi'ni gündem dışı olarak toplantıya çağıran Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Alekseevich Nebenzia ise İdlib'e terör örgütlerinin sığındığını ve sivilleri kalkan olarak kullandıklarını savundu. Nabenzia, "Teröristlerin sivilleri rehin tutmasına ve yüzlerce binlerce insanı İdlib'de i kalkan olarak kullanmalarına izin veremeyiz. Terörle birlikte var olmak olanaksızdır ve bu, BM kararlarının hepsinde açık olan bir şeydir. Aynı zamanda teröristlerin kurtarılması da kabul edilemez" dedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısında bulundu. Sinirlioğlu, "Ateşkes çağrımız tüm askeri operasyonları kapsıyor ve Türkiye bu yönde çalışmalarını sürdürecek. Uluslararası toplumu da sesli ve aktif olarak çabalarımızı desteklemeye çağırıyoruz. İdlib'de askeri operasyonlar hiç şüphesiz insanı felakete neden olur, mülteci akını başlatır, Türkiye ve Avrupa ve ötesinde çok büyük güvenlik riskleri oluşturur" diye konuştu.

Uluslararası toplumun, İdlib'de milyonlarca sivil insanın canlarının tehlikeye atılmasına izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Sinirlioğlu, "Bu uluslararası toplumun ortak görevi. Bugün İdlib'de bizi endişeyle izleyenler terörist değil, 3,5 milyon sivil ve bunun 1 milyonu çocuk. Onları düş kırıklığına uğratamayız" dedi.