BM Güvenlik Konseyi'nde ABD-Rusya Büyükelçileri arasında Ukrayna tartışması

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 8960'ıncı toplantısı, ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield ve Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya arasında Ukrayna tartışmasına sahne oldu. Nebenzya, batıyı ve ABD'yi 'tansiyonu artıran, histerik' açıklamalar yapmakla suçlarken; Thomas-Greenfield, Rusya'nın askeri faaliyetlerinin, 'barış ve güvenlik' sorunu olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nde ilk söz alan Rusya elçisi Vaisly Nebenzya, "ABD, Rus birliklerinin Rus topraklarında konuşlandırılmasını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak görüyor. Bu sadece devletimizin içişlerine kabul edilemez bir müdahale değil, aynı zamanda bölgedeki durum hakkında uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik bir girişimdir. Bunun bu konseyi bir araya getirmeye yardımcı olacağını düşünmüyoruz. Aksine, Amerikalı meslektaşlarımızın arzusunun histerileri körüklediğini anlıyoruz. Bu histeri, Ukrayna'nın kendisine ve ekonomisine de büyük bir zarar veriyor" dedi.

"Askeri faaliyetlerin kendi topraklarında olduğunu söylüyorlar. Ancak bu faaliyetler komşu sınırlarına da çok yakın. Daha önce işgal edilmiş bir komşu. Rus birliklerinin topraklarını işgal ettiği bir komşu. Geçtiğimiz haftalarda hem Rus yetkililerle hem de Avrupalı ve Ukraynalı meslektaşlarımızla yüzden fazla toplantı yaptık. Bu toplantıların hepsi özeldi. Artık kamuoyuna açık bir toplantı yapmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz."