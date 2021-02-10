BM Güvenlik Konseyi, Libya'da yeni geçici yönetimin belirlenmesini memnuniyetle karşıladı
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BM Güvenlik Konseyi, Libya'da yeni geçici yönetimin belirlenmesini memnuniyetle karşıladı

10.02.2021 01:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 01:04
BM Güvenlik Konseyi, Libya'da yeni geçici yönetimin belirlenmesini memnuniyetle karşıladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni geçici yönetimin belirlenmesini memnuniyetle karşıladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni geçici yönetimin belirlenmesini memnuniyetle karşıladı.

BM Güvenlik Konseyi, yaptığı ortak açıklamada, Libya'da geçici yeni yönetimin belirlenmesinin "siyasi süreçte önemli bir dönüm noktası" olduğunu bildirdi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun geçici yönetimi belirlemesinden memnuniyet duyan BMGK, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere kadar geçici yönetime hızlı bir şekilde yeni kapsayıcı bir hükümet oluşturması ve kapsamlı bir ulusal uzlaşma süreci başlatması çağrısı yaptı.

Libya'daki tüm taraflara 23 Ekim 2020'de varılan ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısında da bulunan BMGK, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin gecikmesizin ülkeden ayrılması gerektiğini belirtti.

Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyulması çağrısı da yapan Konsey, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ise Libya'ya gönderilecek ateşkes denetleme mekanizmasının görevleri ve boyutu ile ilgili önerileri beklediğini bildirdi.

BM öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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