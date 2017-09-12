BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye Yaptırımları Arttırdı
- BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye yaptırımları arttırdıNEW YORK - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye ambargo uygulanmasını talep eden tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.
- BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye yaptırımları arttırdı
NEW YORK - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye ambargo uygulanmasını talep eden tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.
2006 yılından bu yana 15 üyeli BM Konseyi tarafından oybirliğiyle kabul edilen dokuzuncu yaptırım kararı, Kuzey Kore'nin balistik füzeleri ve nükleer programları üzerinde oldu. Güvenlik Konseyi aldığı kararla Kuzey Kore'nin tekstil ihracatını yasaklayarak, ham petrol ithalatını sınırladı.
Kore Ticaret Yatırım Promosyon Ajansı verilerine göre, toplam 752 milyon dolarla tekstil, Kuzey Kore'nin 2016 yılında kömür ve diğer minerallerden sonra ikinci en büyük ihracatı. Bunun yüzde 80'i Çin'e yapılıyor. Buna karşılık Çin, Kuzey Kore'nin ham petrolünün çoğunu karşılıyor. Kuzey Kore'nin yılda 4,5 milyon varil rafine edilmiş petrol ürünleri ve yıllık 4 milyon varil ham petrol ithal ettiği belirtiliyor.