BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı
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BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı

30.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 00:24
BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı.

Konsey, UNFICYP'in görev süresini, 31 Temmuz 2021'e kadar uzatma kararı aldı.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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