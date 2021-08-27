BM Güvenlik Konseyi: "Kabil'deki saldırıların failleri adalete teslim edilmeli"

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün gerçekleştirilen saldırıların faillerinin adalete teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün gerçekleştirilen saldırıların faillerinin adalete teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı. BM Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Kabil'deki saldırıların faillerinin adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, bu menfur terör eylemlerinin faillerini, organizatörlerini, finansörlerini ve sponsorlarını sorumlu tutma ve adalete teslim etme gereğinin altını çizdi" ifadeleri yer aldı. Tüm devletlere, uluslararası hukuk ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklere uygun şekilde ilgili makamlarla aktif olarak işbirliği yapma çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'de yer alan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve yakınlardaki Baron Hotel civarında dün gerçekleştirilen bombalı saldırılarda 90 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD askerlerinin 13'ü hayatını kaybetmiş, 18'i de yaralanmıştı.

"Bedelini ödeteceğiz"

Kabil'deki bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenirken, ABD Başkanı Joe Biden gerçekleştirdiği basın toplantısında saldırıların DEAŞ'ın Horasan kolu tarafından düzenlendiğini açıklamıştı. Biden, "Saldırıyı gerçekleştirenleri affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşini bırakamayacağız ve bedelini ödeteceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı