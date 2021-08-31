BM Güvenlik Konseyi, Kabil'de "güvenli geçiş" bölgesi oluşturulması yönünde karar aldı
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BM Güvenlik Konseyi, Kabil'de "güvenli geçiş" bölgesi oluşturulması yönünde karar aldı

BM Güvenlik Konseyi, Kabil'de 'güvenli geçiş' bölgesi oluşturulması yönünde karar aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin geri çekilmesinin ardından Afganistan'ı terk etmek isteyenler için Kabil Havalimanı'nda "güvenli geçiş" bölgesi oluşturulması yönünde karar aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin geri çekilmesinin ardından Afganistan'ı terk etmek isteyenler için Kabil Havalimanı'nda "güvenli geçiş" bölgesi oluşturulması yönünde karar aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afganistan'daki durumu görüşmek zeüre bir araya geldi. Toplantıda, ABD'nin geri çekilmesinin ardından Afganistan'ı terk etmek isteyenler için Kabil Havalimanı'nda "güvenli geçiş" bölgesi oluşturulması yönünde karar alındı. Toplantıda yapılan oylamada, 13 "lehte" oy kullanılırken, Çin ve Rusya "çekimser" oy verdi.

Konseyin kararı ayrıca, Afgan topraklarının başka bir ülkeyi tehdit etmek veya terörist grupları barındırmak için kullanılmamasını da talep ediyor.

BM kararının kabul edilmesinin ardından, İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau, Taliban'ı insan haklarını korumaya çağıran bir bildiri yayınladı ve diğer ülkelere "iltica taleplerini hızla işleme koyarak ve risk altındaki Afganlara vize vererek üzerlerine düşeni yapmaları" çağrısında bulundu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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